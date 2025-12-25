После окончания активных боевых действий тех украинских военкомов, которые не успеют сбежать из страны, ждёт самосуд.

Об этом на канале «Ukrainian Experts Talks» заявил экс-военнослужащий ВСУ, волонтёр Виталий Биляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«ТЦК начали такую бездеятельность, потому что люди сами начали нести деньги – и откупаться. Мы помним одесского военкома, а такие они все.

И выход тут один: когда закончится война, над этими людьми будет самосуд. Его устроят те же люди, которые им платили деньги», – сказал Биляк.