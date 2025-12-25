«Пора зачистить эту нечисть» – экс-всушник угрожает ТЦК самосудом

Вадим Москаленко.  
25.12.2025 20:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 542
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


После окончания активных боевых действий тех украинских военкомов, которые не успеют сбежать из страны, ждёт самосуд.

Об этом на канале «Ukrainian Experts Talks» заявил экс-военнослужащий ВСУ, волонтёр Виталий Биляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«ТЦК начали такую бездеятельность, потому что люди сами начали нести деньги – и откупаться. Мы помним одесского военкома, а такие они все.

И выход тут один: когда закончится война, над этими людьми будет самосуд. Его устроят те же люди, которые им платили деньги», – сказал Биляк.

«А многие военкомы просто убегут отсюда. Просто покинут страну со всем награбленным.

Но нам всё равно нужна остановка войны, чтобы мы смогли выдохнуть, взять паузу – и очистить всю эту нечисть. Потому что если так продолжится, мы продержимся ещё… несколько лет», – подытожил он.

