«Это надо умудриться было всё просрать!» – историк спецслужб об отсутствии ответа на теракты Украины

Российские силовики провалили работу по возмездию за теракты и диверсии, совершаемые Украиной, – нет громких операций, ликвидаций или видимых результатов работы.

Об этом в эфире видеоблога «Рой ТВ» заявил историк спецслужб Александр Колпакиди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что поражает – деградация той системы. Ведь это же не где-то за морями, за горами. Я помню, как до 2014 года мне звонили какие-то СБУшники, что-то там по историческим вопросам мы с ними беседовали. Они про бандеровцев рассказывали, как их там ловили.

То есть, невозможно представить страны с лучшей оперативной обстановкой, чем была Украина для России. Ну, просто не бывает такого – все знали русский язык, смешанные семьи. Как вот всё просрать? Я просто не знаю, это надо умудриться! Это какой-то особый талант…

Идёт диверсионная война с их стороны. С нашей я не вижу, хотя показывают, что машину подожгли, только то и хулиганы могли поджечь. Постоянно вижу, отбивают и убегают эти, которых хотят ТЦКшники забрать. Но это не диверсионная война, это просто люди в армии не хотят служить, не хотят погибать, как бараны», – горестно напомнил Колпакиди.