Успех ВСУ в Купянске несомненный. Но перелома на фронте нет, – либеральный эксперт

Анатолий Лапин.  
25.12.2025 10:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2114
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, США, Украина


Успешная контратака ВСУ в Купянске – отнюдь не признак перелома на фронте.

Об этом заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Успешная контратака ВСУ в Купянске – отнюдь не признак перелома на фронте. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что сейчас происходит в Купянске, – несомненный успех контратак украинских, – свидетельствует, что украинские войска до сих пор способны развивать корпусную операцию силами до 20 тысяч в выбранном направлении, выбранном участке и в конкретный период времени. Всё, больше не может уже. Два направления – не может. О наступлении речи вообще нет», – заявил Ширяев.

Он считает, что по-прежнему «российская армия владеет стратегической инициативой – постоянно везде поддавливая».

Ширяев считает, что не могли не сказаться отношения украинцев с администрацией Трампа.

«Самый главный процесс этого года – это избрание президента Трампа. Полный переворот американской политики от всемерной, безоговорочной поддержки правительства Зеленского, украинской армии. Она исчезает. И чем дальше, тем хуже.

Наступил момент, когда с большим трудом украинские политики могут называть Америку своим союзником… То есть, заложиться заранее, еще когда в Конституцию было внесено требование войти в НАТО, на союзнические отношения без союзного договора – это, конечно, риск был грандиозный».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить