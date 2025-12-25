Успешная контратака ВСУ в Купянске – отнюдь не признак перелома на фронте.

Об этом заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что сейчас происходит в Купянске, – несомненный успех контратак украинских, – свидетельствует, что украинские войска до сих пор способны развивать корпусную операцию силами до 20 тысяч в выбранном направлении, выбранном участке и в конкретный период времени. Всё, больше не может уже. Два направления – не может. О наступлении речи вообще нет », – заявил Ширяев.

Он считает, что по-прежнему «российская армия владеет стратегической инициативой – постоянно везде поддавливая».

Ширяев считает, что не могли не сказаться отношения украинцев с администрацией Трампа.

«Самый главный процесс этого года – это избрание президента Трампа. Полный переворот американской политики от всемерной, безоговорочной поддержки правительства Зеленского, украинской армии. Она исчезает. И чем дальше, тем хуже.

Наступил момент, когда с большим трудом украинские политики могут называть Америку своим союзником… То есть, заложиться заранее, еще когда в Конституцию было внесено требование войти в НАТО, на союзнические отношения без союзного договора – это, конечно, риск был грандиозный».