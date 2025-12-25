Украинцы живут в тоталитарном обществе, где любое неподчинение чревато репрессиями.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.

Ведущий предположил, что презентованные Зеленским 20 пунктов «мирного плана», по сути, являются его предвыборной программой, в частности, он обещает соотечественниками закончить мобилизацию, которой они боятся.

«Граждане Украины – это не какие-то тупые люди, не понимающие, что происходит. То, что они боятся высказать свою позицию, – другое дело. Они живут в специфическом тоталитарном обществе, где любое неповиновение, любая критика – сразу же заставляет столкнуться с карательно-репрессивной системой…

Они как-то поймут, что, возможно, если они проголосуют за Зеленского, то не будет новой мобилизации. Но точно так же они поймут, что если кто-то придет вместо Зеленского, не только не будет мобилизации, но и будет демобилизация.

Конечно, если они не проголосуют за Залужного, потому что это шило на мыло фактически», – подчеркнул Бондаренко.