Офицеры ВСУ относятся к солдатам как к бесконечному расходному ресурсу – Биляк

Украинские командиры без раздумий жертвуют личным составом, если нужно скрыть промах или заработать медаль.

Об этом на канале «Ukrainian Experts Talks» заявил экс-военнослужащий ВСУ, волонтёр Виталий Биляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наши военные командиры боятся докладывать руководству о реальном положении дел – чтобы не полетели головы. Такого не должно быть. У нас эта проблема как была, так и есть.

И с этим нужно что-то делать, потому что добровольцев уже не будет, как в 2022 – из-за действий ряда командиров, которые просто выслуживаются, чтобы заработать себе какие-то значки или звания.

Чуваки, вы отправляете людей на смерть, вам эти значки вернутся другой стороной!», – негодовал Биляк.