Иван Охлобыстин и Сергей Гармаш вручили новогодние подарки детям прифронтовых территорий

Известный актер Иван Охлобыстин накануне Нового года приехал на Донбасс, чтобы как Дед Мороз поздравить детей на прифронтовых территориях – маленьким жителям ЛДНР привезли подарки, о которых мечтали: телефон, компьютер, ноутбук, мягкие игрушки, электронное пианино.

«Привет большой передаю Ивану Ивановичу Охлобыстину, который сейчас работает Дедом Морозом в ДНР. У него большая программа, он посетит несколько школ, интернатов. 1500 подарков он везет туда. Также в планах посещение двух пунктов временного размещения. И не первый раз мы помогаем Центру адаптивной верховой езды и конного спорта», – рассказала председатель попечительского совета Фонда гуманитарных инициатив «Орион» Ксения Шойгу.

Сама она приехала в Курск, где устроили праздник для детей, которые ранее были эвакуированы с семьями из Суджанского района, который подвергся оккупации ВСУ в прошлом году. Фонд привез 1 500 подарочных наборов со сладостями и развивающими играми.

«Огромное спасибо, что в такое тяжелое время приготовили такие шикарные подарки. Все дети были просто в восторге и сказали: «Мы лучше не видели!» – поблагодарил директор школы №1 Сергей Кондояниди.

А для воспитанников Суджанской спортивной школы доставили экипировку, маты и резиновые жгуты для тренировок.

Еще один участник фонда «Орион» известный актер Сергей Гармаш осуществил мечту двух сестер из Херсонской области: они попросили у Деда Мороза ноутбук и велосипед.

«Орион» – фонд , деятельность которого направлена на поддержку жителей новых регионов России и тех, кто вносит вклад в развитие и безопасность субъектов.

Основные направления работы – гумпомощь, протезирование и реабилитация, проведение мероприятий для детей, помощь детским домам и интернатам, строительство спортивных и детских площадок.

Инициативы фонда поддерживают известные спортсмены, музыканты, блогеры, артисты, общественные деятели. В него также входят депутат Думы Дмитрий Певцов, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, гроссмейстер Сергей Карякин и другие.