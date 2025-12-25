«Это полный бред!» – на Украине осознали, что Трамп надул с «редкоземельной сделкой»

Ни Украина, ни США больше не вспоминают о «гарантиях безопасности», которые должен был предоставить Вашингтон в обмен на сделку по редкоземельным металлам.

Надежда на то, что «Россия не ударит туда, где присутствуют американские инвесторы», оказалась ложной, – русские это доказали, разбомбив в августе завод Flex в Мукачево на Закарпатье, напомнил в своем видеоблоге украинский антироссийский телеведущий Виталий Портников.

«Россияне абсолютно показательно уничтожили американскую фабрику в Мукачево. Таким образом, демонстрируя всему миру беспомощность гарантий Дональда Трампа.

Вы же помните, что Дональд Трамп до удара по этой фабрике, когда была знаменитая история с минеральной сделкой, говорил, что наличие в Украине американских инвестиций является гарантией безопасности. Это полный бред, американские инвестиции никогда никого ни от чего не защищали. И было немало режимов даже в Латинской Америке, которые выгоняли американские могущественные компании безо всяких проблем».

Таким образом, Украина отдала месторождения, а гарантий безопасности не получила, – оттого и все заявления Зе-режима о приходе новых инвесторов – утопия.

«Можно о чем угодно мечтать, но если не будет гарантий безопасности, не будет и денег. Вы не найдете частного инвестора, который вложит деньги в фабрику, которая может быть уничтожена российской ракетой», – сказал Портников.

