Одинокий крик «ястреба»: Ходжес требует ввода войск НАТО на Украину

Елена Острякова.  
25.12.2025 18:49
  (Мск) , Москва
На Западе никто не понимает, о каких гарантиях безопасности для Украины идет речь на российско-американских переговорах.

Об этом «взявший Крым» еще в 2023 году бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я абсолютно не уверен, что администрация Трампа реально сделает что-то, чтобы помочь Украине, если Россия на нее нападет и начнет снова запускать свои дроны», – вещал Ходжес.

Он считает, что киевский режим ведет себя «грамотно», когда требует от Запада ввести войска на свою территорию.

«Раз уж им отказывают в членстве в НАТО, им нужны конкретные гарантии безопасности. То есть нужно, чтобы на территории Украины находились американские или европейские войска. Чтобы российские войска в случае нападения столкнулись именно с ними», – сказал Ходжес.

При этом он скептически оценивает готовность США ввести войска и «немного разочарован» в европейцах, которые не проявляют решительности.

