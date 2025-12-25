Историк спецслужб: Беглая украинская эмиграция собачится вместо подготовки к походу на Киев

Анатолий Лапин.  
25.12.2025 13:00
  (Мск) , Киев
Просмотров: 229
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Ошибкой России является отсутствие публичной команды, которая могла бы быть презентована как потенциальные руководители Украины в случае освобождения от бандеровского режима.

Вместо этого разрозненная политическая эмиграция с Украины занимается междоусобными дрязгами, заявил в эфире видеоблога «Рой ТВ» историк спецслужб Александр Колпакиди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот у нас был не так давно, но замяли скандал, когда вот Панченко (беглая украинская журналистка из пула Виктора Медведчука, – авт.) объявила какой-то список. И Шарий, Царёв стали говорить: «а почему нас нет?». А почему этих нет? И все стали собачиться.

Слушайте, у нас вот куча вот этих политических деятелей сидит здесь. И эти люди, они даже никак не организованы, они не объединены, у них нет программы, нет какого-то даже, не то что теневого правительства, даже прообраза.

Когда большевики наступали – в первый раз, когда немцы захватили, второй раз, когда петлюровцы, – за три недели вот так щелчком брали Киев, но у них же ехало правительство Украины, они не же просто собрали каких-то партизан, вооружили и кинули на Киев, нет, у них в обозе ехало правительство», – заявил Колпакиди.

Претензии выступающего понятны, но, возможно, решение отказаться от участия бывших руководителей Украины в работе на освобожденных территориях принято сознательно. Хотя бы в силу того, что они имели все возможности показать себя на деле, но заигрались в многовекторность и допустили переворот 2014 года.

Причем, даже после бегства с Украины многие крупные политики и олигархи не афишировали готовность финансировать добровольческие подразделения или помогать землякам на территориях, ведущих борьбу с бандеровцами. Вместо этого вип-эмигранты занимались снятием санкций в судах на Западе и выстраиванием новых бизнес-схем.

