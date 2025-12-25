Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ряд заявлений украинских властей в Сумской области фактически подтверждают тезисы, которые продвигает Россия.

Об этом в эфире канала «Эспрессо» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гость эфира обратил внимание на недавнюю информацию, что ВС РФ, занявшие село Грабовское в Сумской области, вывели оттуда более 50 местных жителей. Причем местные власти признали, что эти люди отказались ранее от эвакуации на украинскую сторону.

«Подчеркиваю: люди сознательно остались на тех территориях, прекрасно понимая возможные дальнейшие последствия действий со стороны российских оккупантов», – заявил укро-эксперт.

По его словам, таким образом местные власти, по сути, признали продвигаемые в российских СМИ нарративы, что определенная часть населения ждет освободителей.