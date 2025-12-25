Нацист обвинил украинский «Дип стейт» в работе на ВС РФ

Украинский военно-аналитический ресурс «Дип стейт» льет воду на мельницу Кремля.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Эспрессо» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев.

Он раскритиковал проект «Дип стейт», который пожаловался на удручающее положение дел в подразделениях ВСУ в приграничных регионах Сумской области, что вылилось в потерю очередных сел.

Гость эфира заметил, что события в Сумской области произошли во время консультаций США – как с Украиной, так и с Россией.

«То есть русские фактически перешли к свое любимой тактике повышения ставок на момент переговоров. Они продвигают тезис, если Украина не выводит подразделения сил обороны Украины из контролируемых районов Донецкой области, они масштабируют театр боевых действий за счет территорий, не включенных в состав страны-оккупанта. В первую очередь – Сумская, Харьковская, Днепропетровская область», – рассуждал укро-эксперт.

По его словам, «Дип стейт» фактически подыгрывает российской стороне, по сути, раздувая из мухи слона, поскольку основная цель ВС РФ отнюдь не Сумщина, а Донбасс.

«Цель этой акции, еще раз подчеркиваю, носит исключительно информационный характер. Это как раз и создание атмосферы недоверия к действиям центральных органов власти и высшего военного руководства. «Дип стейт» с этим отлично справился», – обвиняет Снегирев.

