Ничего не смыслят в реалиях РФ: европейские и украинские интеллектуалы полностью деградировали – Бондаренко

Ни на Западе, ни на Украине нет профессионалов, которые бы адекватно оценивали происходящие в России процессы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.

«Я знаю в Украине практически всех, кто занимается Россией. Не тех, кто «завтра Россия распадется, Путин умрет», а имею в виду серьезных исследователей. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Я регулярно читаю, что они пишут. На самом деле слишком они далеки от народа. Когда я читаю, я вижу, что это просто утопия», – сказал эксперт.

По его словам, похожая ситуация сложилась и на Западе, где когда-то была серьезная школа советологов.