Где «Russia Today Ukraine»? Нужна работа пропаганды как в советское время – Шурыгин

Анатолий Лапин.  
25.12.2025 19:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 31
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Информвойна, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Одной из главных проблем России на Украине является сегодня, как и в прошлые годы, отсутствие четкой идеологической работы. России нужно вкладываться в инструменты пропаганды, которая должна быть такой же серьезной, как в советские годы.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Один из главных минусов, который я поднимаю за все эти годы специальной военной операции, а вообще, мы о нем говорим уже лет 10-15, –мы никогда не работали на Украину.

У нас никогда не было «Russia Today Украина». Любая редакция была, «Russia Today» не было. У нас не было канала вещания, радио на Украину все эти годы не существует…», – отметил он.

«Вопрос, можем ли мы разлагать их изнутри. На мой взгляд, мы безусловно можем, для этого необходимо создавать механизм. Вот мы с вами говорим об идеологии – абсолютно правильно, история – абсолютно правильно. Все, что мы говорим, как сделать так, чтобы эта передача пошла напрямую на Украину?..

Для этого необходимо создание очень мощного пропагандистского аппарата, как в советское время. Мы должны создавать аппарат, который работает на пространство противника», – призвал Шурыгин.

Все новости за сегодня



