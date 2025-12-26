Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Израильский историк холокоста Гидеон Грейф заявил, что Запад сфальсифицировал одно из ключевых обвинений против сербов, использовавшихся для легализации раздела Югославии.

Речь идёт о событиях в Сребренице – в Гааге сербы были признаны виновными в «геноциде» мусульманского населения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этой войне погибло большое количество мирных жителей с обеих сторон, и, согласно определению конвенции, в Сребренице не было геноцида… Гаагский трибунал, квалифицировавший преступление в Сребренице как геноцид, поступил несправедливо, желая обвинить и осудить сербские силы, и это был не суд, а шоу, полная чушь. Это не делает эти события лучше или хуже, но это не был геноцид. К такому выводу пришла наша комиссия, в состав которой входили 10 видных ученых со всего мира. Мы единогласно пришли к этому решению», – заявил Грейф агентству «Танюг».

По его словам, сами сербы стали жертвами массовых убийств.

Боснийский шахтерский городок Сребреница последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-ых он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, из которых банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, поголовно вырезая их население и сжигая дома и церкви.

После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербской приняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу.

Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда было целенаправленно эвакуированы все женщины и дети. После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

На основании произошедшего западными потиттехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.