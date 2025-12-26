На Украине анонсировали региональные блэкауты «практически в каждой области»

Игорь Шкапа.  
26.12.2025 16:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 383
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Любой подконтрольный Киеву регион сегодняшней Украины ВС РФ способны оставить без света.

Об этом в эфире канала «Политека» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Любой подконтрольный Киеву регион сегодняшней Украины ВС РФ способны оставить без света. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Одесса, Херсон, Николаев – в ближайшее время будут в зоне риска на многочасовые отключения, вплоть до региональных местных блэкаутов. Если говорить о регионах, я не исключаю сложной ситуации в Полтавской области, где света нет на сегодня по 16-18 часов», – сказал Попенко.

При этом он заметил, что во время одного из последних ударов сразу три области – Ровенская, Хмельницкая и Тернопольская – остались без света.

«Мы понимаем, что есть регионы, которые ближе к фронту или в зоне риска, как Одесса, но с другой стороны, массовый налёт российских шахедов и ракет приводит к тому, что три области полностью выпадают. Поэтому выбить подачу электроэнергии в регион можно теоретически практически в каждой области Украины, за исключением некоторых», – заявил укро-эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить