На Украине анонсировали региональные блэкауты «практически в каждой области»
Любой подконтрольный Киеву регион сегодняшней Украины ВС РФ способны оставить без света.
Об этом в эфире канала «Политека» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Одесса, Херсон, Николаев – в ближайшее время будут в зоне риска на многочасовые отключения, вплоть до региональных местных блэкаутов. Если говорить о регионах, я не исключаю сложной ситуации в Полтавской области, где света нет на сегодня по 16-18 часов», – сказал Попенко.
При этом он заметил, что во время одного из последних ударов сразу три области – Ровенская, Хмельницкая и Тернопольская – остались без света.
«Мы понимаем, что есть регионы, которые ближе к фронту или в зоне риска, как Одесса, но с другой стороны, массовый налёт российских шахедов и ракет приводит к тому, что три области полностью выпадают. Поэтому выбить подачу электроэнергии в регион можно теоретически практически в каждой области Украины, за исключением некоторых», – заявил укро-эксперт.
