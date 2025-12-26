В Раде хотят лишить уклонистов доступа к своим деньгам – но боятся ответной народной ненависти

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Существующие меры ограничительного характера для уклоняющихся от мобилизации на Украине недостаточны, их нужно ужесточать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Обозреватель» заявил депутат ВР от партии «Слуга народа» Федор Вениславский.

Ведущий поинтересовался, когда планируется ограничения для уклоняющихся от призыва.

Депутат напомнил, что ранее, когда готовился пакет законов по усилению мобилизации, была предусмотрена такая мера, как блокирование банковских карт для уклонистов, но в итоге осталось лишь блокирование водительских прав, однако это не останавливает избегающих армии.

По его словам, сейчас идет работа над ужесточением законодательства, но признал, что это непросто, поскольку депутаты боятся, что это аукнется на выборах.

Он рассказал, что как член оборонного комитета парламента в закрытом режиме общается с командованием, которое настаивает на такого рода мерах.