«Русские дроноводы превосходят нас в количестве и качестве» – укро-генерал обвиняет Зеленского

Вадим Москаленко.  
26.12.2025 21:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 212
 
Украина уже на протяжении полугода теряет больше операторов дронов, чем способна обучить.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Преимущество в воздухе достигается за счёт системного уничтожения наших расчётов БПЛА российскими подразделениями типа «Рубикон». И ещё летом, когда «Рубикон» ещё не начал активно работать на многих участках, мы уже имели дефицит кадров.

Это значило, что у нас гибли и получали ранения больше операторов дронов, чем мы готовили и получали пополнение. И это вопрос к гражданской власти – именно президент должен был обратить на это внимание.

И если мы с лета идём в минус, то реальная ситуация довольно сложная. Военные пытаются найти выбор, но в армии это называется «рубить хвосты». Это не решает проблему, а только даёт количественные показатели.

Очередной пример поведения русских врагов: в 22 году на базах 52 учебных заведений были развёрнуты дополнительные кафедры подготовки специалистов. У нас этого не сделали», – сказал Кривонос.

«Поэтому нечего удивляться, что враг превосходит нас в количестве бойцов и качестве их подготовки. Напомню, что в старших классах российских школ введён предмет основ управления дронов. И в конце года, когда выпустится более 300 тысяч школьников, часть из них будет призвана в армию.

Они стратегически занимаются подготовкой резервов к боевым действиям. А наш президент нивелировал эти вопросы, и не обращал внимания на это. И ситуация, которую мы имеем сейчас – это бумеранг бездеятельности Зеленского с 2022 года», – добавил он.

