Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ сумели показать относительный «успех» в Купянске, но стратегически это мало влияет на фронт в целом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с журанилстом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог-международник, американист Алексей Наумов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он подчеркнул, что ситуация на фронте для Украины продолжает ухудшаться.

«Гремит Telegram по поводу Купянска. Окей. Предположим Украине удалось добиться какого-то успеха [в Купянске]. Что это меняет, на что это повлияет? 2025-й – это первый год с начала конфликта, когда Украина не проводила ни одной наступательной операции. В 24-м было вторжение в Курскую область, в 23-м – контрнаступ, в 22-м была ситуация, когда российские войска отошли из Херсона и так далее. В 2025 году ничего такого не было», – обратил внимание эксперт.

По его словам, записанный украинскими диктатором Зеленский ролик у стелы на въезде в Купянск выглядит неплохо с точки зрения пиара, но на деле это лишь «грошовый цирк».

Гость эфира добавил, что предстоящая встреча с Дональдом Трампом очень опасна для Зеленского.