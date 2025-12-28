ВСУ впервые не смогли провести ни одной наступательной операции за год

Игорь Шкапа.  
28.12.2025 17:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 436
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ сумели показать относительный «успех» в Купянске, но стратегически это мало влияет на фронт в целом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с журанилстом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог-международник, американист Алексей Наумов.

ВСУ сумели показать относительный «успех» в Купянске, но стратегически это мало влияет на фронт...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он подчеркнул, что ситуация на фронте для Украины продолжает ухудшаться.

«Гремит Telegram по поводу Купянска. Окей. Предположим Украине удалось добиться какого-то успеха [в Купянске]. Что это меняет, на что это повлияет? 2025-й – это первый год с начала конфликта, когда Украина не проводила ни одной наступательной операции. В 24-м было вторжение в Курскую область, в 23-м – контрнаступ, в 22-м была ситуация, когда российские войска отошли из Херсона и так далее. В 2025 году ничего такого не было», – обратил внимание эксперт.

По его словам, записанный украинскими диктатором Зеленский ролик у стелы на въезде в Купянск выглядит неплохо с точки зрения пиара, но на деле это лишь «грошовый цирк».

Гость эфира добавил, что предстоящая встреча с Дональдом Трампом очень опасна для Зеленского.

«И он вынужден был пойти на уступки не потому, что Трамп пророссийский, а потому, что Украина не выигрывает, давайте будем честны, а вполне проигрывает», – резюмировал Наумов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить