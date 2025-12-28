«Кардинальный перелом»: Россия вынудила США признать, что имеет право на зону влияния в Европе
У США нет былых сил, чтобы противостоять России на европейском континенте.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Союзное вече» заявил профессор МГИМО, полковник внешней разведки в отставке Андрей Безруков.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он говорит, что США признали, что не в состоянии доминировать во всем мире и провозгласили своей зоной влияния Западное полушарие.
«И будут, конечно же, бороться уже из этой крепости, выходя на вылазки в двух регионах, прежде всего, в Юго-Восточной Азии против Китая и, чтобы поддерживать Израиль», – отмечает профессор МГИМО.
По его словам, у США просто не хватит ресурсов на полноценное присутствие в других регионах.
«И поэтому они признали возможность того, что Россия имеет право на свою зону влияния, прежде всего, вокруг своих границ – и в Европе. Это кардинальный перелом, который произошёл в мозгах администрации [Трампа] и, естественно, привёл к тому, что на Аляске были достигнуты определённые договорённости между руководителями двух стран о новом соотношении сил в Европе, против которого, естественно, европейцы, которых никто не спрашивал, и просроченный руководитель Украины», – говорит эксперт.
Он добавил, что европейцы и украинцы «будут брыкаться» лишь до определенного момента.
«Потому что реальность, как каток, потихонечку наползает на них с двух сторон. И со стороны Соединённых Штатов, и со стороны России», – резюмировал Безруков.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: