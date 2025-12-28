Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У США нет былых сил, чтобы противостоять России на европейском континенте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Союзное вече» заявил профессор МГИМО, полковник внешней разведки в отставке Андрей Безруков.

Он говорит, что США признали, что не в состоянии доминировать во всем мире и провозгласили своей зоной влияния Западное полушарие.

«И будут, конечно же, бороться уже из этой крепости, выходя на вылазки в двух регионах, прежде всего, в Юго-Восточной Азии против Китая и, чтобы поддерживать Израиль», – отмечает профессор МГИМО.

По его словам, у США просто не хватит ресурсов на полноценное присутствие в других регионах.

«И поэтому они признали возможность того, что Россия имеет право на свою зону влияния, прежде всего, вокруг своих границ – и в Европе. Это кардинальный перелом, который произошёл в мозгах администрации [Трампа] и, естественно, привёл к тому, что на Аляске были достигнуты определённые договорённости между руководителями двух стран о новом соотношении сил в Европе, против которого, естественно, европейцы, которых никто не спрашивал, и просроченный руководитель Украины», – говорит эксперт.

Он добавил, что европейцы и украинцы «будут брыкаться» лишь до определенного момента.