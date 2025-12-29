Украинский генерал: Нам грозит окружение Славянска и Краматорска

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На фронте создаются предпосылки для окружения крупной группировки ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замначальника ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, отвечая на вопрос о ситуации с Мирноградом (Димитровым), где РФ завершает зачистку.

«Из Мирнограда прямой путь на Доброполье. Продвигаясь вдоль дороги Доброполье-Краматорск, создаются отличные условия для блокировки нашей группировки от Мирнограда до Славянска. В то же время на направлении Северск-Лиман тоже достаточно сложная ситуация. И если враг там нарастит усилия и выйдет к окраинам Славянска, тогда создадутся условия и с севера относительно охвата огромного участка территорий, о которых я говорю», – сказал генерал.

Он говорит, что его «сильно беспокоят возможные варианты по окружению нашей группировки в районе Краматорска».

Минобороны РФ накануне сообщило об освобождении населенного пункта Родинское.