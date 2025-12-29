Украинский генерал: Нам грозит окружение Славянска и Краматорска

Игорь Шкапа.  
29.12.2025 16:00
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1030
 
Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация


На фронте создаются предпосылки для окружения крупной группировки  ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замначальника ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, отвечая на вопрос о ситуации с Мирноградом (Димитровым), где РФ завершает зачистку.

На фронте создаются предпосылки для окружения крупной группировки  ВСУ. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Из Мирнограда прямой путь на Доброполье. Продвигаясь вдоль дороги Доброполье-Краматорск, создаются отличные условия для блокировки нашей группировки от Мирнограда до Славянска.

В то же время на направлении Северск-Лиман тоже достаточно сложная ситуация. И если враг там нарастит усилия и выйдет к окраинам Славянска, тогда создадутся условия и с севера относительно охвата огромного участка территорий, о которых я говорю», – сказал генерал.

Он говорит, что его «сильно беспокоят возможные варианты по окружению нашей группировки в районе Краматорска».

Минобороны РФ накануне сообщило об освобождении населенного пункта Родинское.

«Освобождением г. Родинское ВС РФ взяли под полный контроль господствующий над всей территорией участка хребет водораздела рек Казенный Торец и Самара… Это стратегические возвышенности. Получив полный контроль над ними, ВС РФ освободят северную часть ДНР и ликвидируют гнездо ВСУ, свитое ими в Славянско-Краматорской агломерации», – поясняет российский военкор Марат Хайруллин.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить