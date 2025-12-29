Украинский генерал: Нам грозит окружение Славянска и Краматорска
На фронте создаются предпосылки для окружения крупной группировки ВСУ.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замначальника ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, отвечая на вопрос о ситуации с Мирноградом (Димитровым), где РФ завершает зачистку.
«Из Мирнограда прямой путь на Доброполье. Продвигаясь вдоль дороги Доброполье-Краматорск, создаются отличные условия для блокировки нашей группировки от Мирнограда до Славянска.
В то же время на направлении Северск-Лиман тоже достаточно сложная ситуация. И если враг там нарастит усилия и выйдет к окраинам Славянска, тогда создадутся условия и с севера относительно охвата огромного участка территорий, о которых я говорю», – сказал генерал.
Он говорит, что его «сильно беспокоят возможные варианты по окружению нашей группировки в районе Краматорска».
Минобороны РФ накануне сообщило об освобождении населенного пункта Родинское.
«Освобождением г. Родинское ВС РФ взяли под полный контроль господствующий над всей территорией участка хребет водораздела рек Казенный Торец и Самара… Это стратегические возвышенности. Получив полный контроль над ними, ВС РФ освободят северную часть ДНР и ликвидируют гнездо ВСУ, свитое ими в Славянско-Краматорской агломерации», – поясняет российский военкор Марат Хайруллин.
