«Бойтесь, если падёт Украина!» – Зеленский запугивает граничащие с РФ страны
Страны, где живут русскоговорящие люди, находятся в состоянии потенциального риска конфликта с Россией.
Об этом на пресс-конференции по итогам русофобского сборища «поддерживай Украину» в Киеве заявил потерявший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Речь и об Украине, и о Молдове, и об Эстонии, Литве и Латвии. Возьмём ситуацию в Крыму, я делюсь своим опытом, когда есть общество – конечно, если у вас общая граница с Россией, то у вас может быть подобное общество. Итак, когда речь идёт о русскоязычном населении, или населении, которое наполовину эстонцы, наполовину русские, как у нас. У нас, например, были наполовину украинцы, наполовину русские. Если у вас длительная общая история, то тогда будет риск.
Точно так же, как ситуация была в Крыму или на Донбассе, они говорили, что они не оккупируют нашу территорию, а защищают русскоязычное население. Именно поэтому я считаю, что народ Эстонии имеет такие риски, если Украина падёт. Все эти страны будут иметь аналогичные риски из-за российской политики, из-за их виденья Русского мира», – вещал Зеленский.
Также он в лице президента Финляндии обратился и к другим граничащим с РФ странам.
«Украина никогда не забудет вашу помощь. И вот такое проблемное соседство, которое у нас есть, как сберечь границы, у вас тоже огромные границы с Россией. Именно поэтому наш опыт, как защищать, оборонять именно линию размежевания или фронт и технологии, которые помогают защищать границу, будет очень полезен именно для ваших стран. Это не значит, что у вас будет война, но это говорит о большей безопасности для ваших стран», – болтал криворожский клоун.
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