Страны, где живут русскоговорящие люди, находятся в состоянии потенциального риска конфликта с Россией.

Об этом на пресс-конференции по итогам русофобского сборища «поддерживай Украину» в Киеве заявил потерявший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь и об Украине, и о Молдове, и об Эстонии, Литве и Латвии. Возьмём ситуацию в Крыму, я делюсь своим опытом, когда есть общество – конечно, если у вас общая граница с Россией, то у вас может быть подобное общество. Итак, когда речь идёт о русскоязычном населении, или населении, которое наполовину эстонцы, наполовину русские, как у нас. У нас, например, были наполовину украинцы, наполовину русские. Если у вас длительная общая история, то тогда будет риск.

Точно так же, как ситуация была в Крыму или на Донбассе, они говорили, что они не оккупируют нашу территорию, а защищают русскоязычное население. Именно поэтому я считаю, что народ Эстонии имеет такие риски, если Украина падёт. Все эти страны будут иметь аналогичные риски из-за российской политики, из-за их виденья Русского мира», – вещал Зеленский.