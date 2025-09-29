«Без оглядки на США»: депутат Бундестага собрался шантажировать Россию кибератаками
Странам ЕС пора самостоятельно начать проводить кибератаки на Россию, а не полагаться в этом на изменчивую помощь США.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил депутат Бундестага, председатель комитета по делам ЕС Антон Хофрайтер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Наш враг, Россия, многому учится в войне с Украиной. А мы слишком медлительны по сравнению с ними. Балтийское море очень важно. И потому мы должны действовать гораздо активнее, чтобы Россия больше не думала, что мы слабы и осторожны.
Потому что, пока они так думают, они будут продолжать атаковать. А если вы нападаете, у вас всегда есть преимущество перед тем, кто защищается. Поэтому мы должны сделать многое против теневого флота», – призывал Хофрайтер.
По его мнению, таким давлением, а ещё кибератаками, Запад сможет шантажировать Россию.
«Также нам нужны возможности для кибератак на Россию. Я не хочу нападать на Россию, они должны знать, что если продолжат в том же духе, то мы продолжим атаковать.
Но пока мы не можем. Единственные на Западе, кто может проводить хорошие атаки – это США. Но мы не уверены, что они будут этим заниматься.
Поэтому я за то, чтобы мы начали действовать, а не только защищаться», – добавил немец.
