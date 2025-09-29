«Без оглядки на США»: депутат Бундестага собрался шантажировать Россию кибератаками

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Странам ЕС пора самостоятельно начать проводить кибератаки на Россию, а не полагаться в этом на изменчивую помощь США.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил депутат Бундестага, председатель комитета по делам ЕС Антон Хофрайтер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наш враг, Россия, многому учится в войне с Украиной. А мы слишком медлительны по сравнению с ними. Балтийское море очень важно. И потому мы должны действовать гораздо активнее, чтобы Россия больше не думала, что мы слабы и осторожны. Потому что, пока они так думают, они будут продолжать атаковать. А если вы нападаете, у вас всегда есть преимущество перед тем, кто защищается. Поэтому мы должны сделать многое против теневого флота», – призывал Хофрайтер.

По его мнению, таким давлением, а ещё кибератаками, Запад сможет шантажировать Россию.