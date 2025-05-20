Бессилие Вучича: суд выпускает майданщиков под домашний арест, сторонники власти остаются за решёткой

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Апелляционный суд в Нови-Саде отменил меру пресечения в виде содержания под стражей и выдал ордер на домашний арест трем протестующим, обвиняемым в попытке свержения конституционного строя Сербии.

При этом четверо молодых людей, защищавших от нападения майданщиков офис правящей партии, уже четыре месяца находятся за решёткой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Суд, частично удовлетворив апелляции адвокатов Марии Васич, Ладо Йововича и Лазаря Динича, обвиняемых в попытке свержения конституционного строя Сербии. Для них введёны запреты покидать квартиру, на пользование телефоном и интернетом, на прием в квартире других лиц сроком до 20 августа текущего года, введено электронное наблюдение.

Троица была арестована 14 марта после того, как СМИ опубликовали аудиозапись, на которой слышно, как лица, предположительно являющиеся членами Сербской социалистической партии, планировали штурм здания государственной телерадиокомпании РТС во время студенческой акции протеста 15 марта в Белграде. Остальные фигуранты дела бежали за рубеж, преимущественно в «дружественную» Хорватию.

«Нет ни одной страны в мире, где бы освобождали подозреваемых в самых тяжких преступлениях, такой страны нет! Под стражей находятся четверо молодых людей, которые не хотели совершать переворот. Одаренные ученики. Они защищали помещение своей партии, на которое напали хулиганы. Как президент я не могу ничего сказать, я не могу бороться за справедливость. Через два месяца вы отпускаете террористов, а те, кто ни на кого не нападал, томятся в заключении. Для нас это большой вызов!», – прокомментировал произошедшее президент Сербии Александр Вучич за последние четыре месяца не сделавший ничего, чтобы хоть как-то помочь своим молодым и преданным ему сторонникам.

При этом в этот раз он сказал, что « с нас хватит» и пообещал принять меры.

В то же время протестующие с утра минувшего четверга блокируют здание Высшего суда в Нови-Саде, препятствуя его сотрудникам попасть на свои рабочие места.