Белорусы настроены жёстко разбираться с Украиной

Возрождение Союзного государства России и Белоруссии началось с Крыма, при том, что вплоть до 2020 года Минск воздерживался от признания российской юрисдикции полуострова.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил зампредседателя Общественной палаты Крыма, председатель совета национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же помним, когда в нулевые Белоруссии поднимали цену на газ и какие были реакции оттуда. Были моменты охлаждения, когда Союзное государство практически разваливалось. Новый этап, кстати, наступил после Крыма. Был шестилетний период обсуждения, что с Крымом, когда Беларусь абсолютно не принимала в открытую позицию по Крыму. А после 2020 года кое-что у них переключилось, когда у них попытка «майдана» была – в принципе все вопросы снялись. Взять, допустим, Казахстан, где была такая же попытка «майдана» в 2022 году – там ничего не поменялось по отношению к Крыму. Ситуации одинаковые, хоть в Казахстане пожёстче было, там ОДКБ пришлось вводить, а Лукашенко сам справился, но отношение потом у белорусов поменялось, а у казахов я особых изменений не вижу. Если мы Дни Крыма в Белоруссии стали проводить уже с 2021 года, то в Казахстане ни разу не удалось провести, как и в других Центрально-Азиатских республиках. С натяжкой в Узбекистане проходят Дни крымско-татарской культуры, и в Армении два раза провести удалось. И всё», – отметил он.

Эксперт добавил, что после неудачного «майдана» вся либеральная прослойка Белоруссии сбежала в Европу. И в этом году президентские выборы прошли абсолютно спокойно. При этом в Белоруссии занимают более радикальную позицию по отношению к Украине: бомбить, уничтожать верхушку, разбираться жёстко.