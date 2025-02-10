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Нужно поскорее развалить Россию, «иначе не будет свободы».

Об этом на XXII бандеровских чтениях в Киеве заявил представленный рагулями как «премьер правительства Татарстана в изгнании», находящийся в розыске беглый иноагент, публично оправдывающий терроризм Рафис Кашапов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если украинцы уничтожают военные объекты в Татарстане, они уничтожают имперские заводы, фабрики колонизаторов. Вы не должны работать на этих заводах, фабриках. Наши соотечественники, работая на этих заводах, вы укрепляете империю», – призывал Кашапов.