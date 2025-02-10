Беглый татарский иноагент горячо поблагодарил бандеровцев за удары по Казани

Вадим Москаленко.  
10.02.2025 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Нужно поскорее развалить Россию, «иначе не будет свободы».

Об этом на XXII бандеровских чтениях в Киеве заявил представленный рагулями как «премьер правительства Татарстана в изгнании», находящийся в розыске беглый иноагент, публично оправдывающий терроризм Рафис Кашапов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно поскорее развалить Россию, «иначе не будет свободы». Об этом на XXII бандеровских чтениях...

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«Если украинцы уничтожают военные объекты в Татарстане, они уничтожают имперские заводы, фабрики колонизаторов. Вы не должны работать на этих заводах, фабриках. Наши соотечественники, работая на этих заводах, вы укрепляете империю», – призывал Кашапов.

«Мы должны объединиться. Татарстан, Башкорстан, Чувашия, Марий Эл, Удмуртия – единым фронтом. Мы должны действовать против Москвы. В том числе кавказские республики, сибирские республики и 17 организаций русских, которые хотят создать свои русские республики. Мы должны развалить эту империю, иначе для нас не будет свободы», – тараторил иноагент.

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