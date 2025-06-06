Азербайджанский историк в Киеве требует выгнать Россию из Чёрного моря, Балтики и Каспия

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Украина и Турция должны объединиться в войне против России, чтобы прогнать её из черноморского, балтийского и каспийского регионов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил азербайджанский историк Ферхад Туранлы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пришло время принять соответствующие решения по этой теме, созданию военно-политического союза между Турцией и Украиной, а затем расширение этого спектра в Балтийском, Черноморском, Каспийском регионах. Этот черноморский вектор развития отношений дипломатических, военных, он был и раньше тоже актуальными для Украины. Он имеет тысячелетнюю историю. Но уже настало время решить эту проблему для того, чтобы обеспечить безопасность Украины, восстановить территориальную целостность», – вещал Туранлы.