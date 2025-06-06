Азербайджанский историк в Киеве требует выгнать Россию из Чёрного моря, Балтики и Каспия

Вадим Москаленко.  
06.06.2025 19:20
  (Мск) , Киев
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Азербайджан, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Украина и Турция должны объединиться в войне против России, чтобы прогнать её из черноморского, балтийского и каспийского регионов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил азербайджанский историк Ферхад Туранлы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и Турция должны объединиться в войне против России, чтобы прогнать её из черноморского,...

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«Пришло время принять соответствующие решения по этой теме, созданию военно-политического союза между Турцией и Украиной, а затем расширение этого спектра в Балтийском, Черноморском, Каспийском регионах.

Этот черноморский вектор развития отношений дипломатических, военных, он был и раньше тоже актуальными для Украины. Он имеет тысячелетнюю историю. Но уже настало время решить эту проблему для того, чтобы обеспечить безопасность Украины, восстановить территориальную целостность», – вещал Туранлы.

«И также, наконец, считаю, что таким способом мы можем, Украина и Турция, – совместно может вызволить крымских татар. В частности, и украинцев, и тех, которые страдают от московского восстановления.

Вот это очень важно. Очень важно сегодня нам наконец принять решение, а на основе этого решения разработать соответствующую концепцию, то есть программу для внедрения», – требовал он.

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