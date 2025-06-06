Азербайджанский историк в Киеве требует выгнать Россию из Чёрного моря, Балтики и Каспия
Украина и Турция должны объединиться в войне против России, чтобы прогнать её из черноморского, балтийского и каспийского регионов.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил азербайджанский историк Ферхад Туранлы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пришло время принять соответствующие решения по этой теме, созданию военно-политического союза между Турцией и Украиной, а затем расширение этого спектра в Балтийском, Черноморском, Каспийском регионах.
Этот черноморский вектор развития отношений дипломатических, военных, он был и раньше тоже актуальными для Украины. Он имеет тысячелетнюю историю. Но уже настало время решить эту проблему для того, чтобы обеспечить безопасность Украины, восстановить территориальную целостность», – вещал Туранлы.
«И также, наконец, считаю, что таким способом мы можем, Украина и Турция, – совместно может вызволить крымских татар. В частности, и украинцев, и тех, которые страдают от московского восстановления.
Вот это очень важно. Очень важно сегодня нам наконец принять решение, а на основе этого решения разработать соответствующую концепцию, то есть программу для внедрения», – требовал он.
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