Россия имеет полное право требовать от НАТО не использовать Украину в будущем против РФ. Но для полной денацификации Украины потребуется покончить с ней как с суверенным государством, против чего выступает Европа.

Об этом «Первому Севастопольскому» заявил экс-офицер разведки США, военный эксперт Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Россия имеет полное право быть здесь потерпевшей стороной – не Россия начала этот конфликт. Запад использовал Украину как инструмент политики давления на Россию, чтобы нанести стратегическое поражение. Поэтому Россия имеет полное право добиваться прекращения этого конфликта на условиях, которые препятствуют политике Запада: речь идёт не только о прекращении боевых действий – речь идёт о том, чтобы Россия вышла из этого конфликта в более выгодном положении, которое не позволит НАТО использовать Украину в будущем», – отметил он.

Эксперт заверил, что понимает причины стремления России к денацификации Украины, и тоже потрясён бандеровской идеологией.

«Но для достижения денацификации России потребуется покончить с Украиной как суверенным государством. Возможно, это справедливо по отношению к русским, и Украина, возможно, заслуживает такой участи. Но, как третья сторона, можем ли мы жить в мире, где одни государства могут диктовать условия другим государствам? Это сложный вопрос», – указал Риттер.

Он уверен, что в этом случае конфликт может перерасти в войну между Россией и Европой. Потому что европейцы потерпели неудачу, но это не значит, что они будут бездействовать, когда Россия диктует будущее Украине.