Жалобы комитетчика Рады: «На тропу войны – пожалуйста. К загранице нас не подпускают»

Команда Владимира Зеленского не подпускает к международным делам никого, кроме нескольких своих менеджеров.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь можно, гибнуть можно, защищать Украину на поле боя можно, потому что это тяжело. А там, на дипломатическом [фронте], тоже должны быть свои герои, чтобы они могли договариваться, может, те, кому доверяют. Поэтому для меня это тоже позорная ситуация, когда за границу – сейчас я вижу – кто-то чуть ездит, а раньше же вообще никто, кроме 5-6 менеджеров, «слуг народа», это факт.

Я критикую всегда только по делу, но здесь у меня нет слов, и я не собираюсь их сдерживать. Это то, что, пока наши ребята на поле боя, отбрасывает нашу страну, из-за чего переговоры непродуктивны», – сказал депутат.