Зеленский уничтожает украинцев, как в свое время Гитлер – бывший соратник Зе

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Украину заселят выходцами из третьих стран.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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