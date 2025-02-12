Зеленский уничтожает украинцев, как в свое время Гитлер – бывший соратник Зе

Анатолий Лапин.  
12.02.2025 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Нацизм, Украина


Украину заселят выходцами из третьих стран.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину заселят выходцами из третьих стран. Об этом в эфире своего видеоблога заявил находящийся...

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«Как можно охарактеризовать этот миллионный контракт Зеленского? Это покупка молодёжи для её утилизации на войне, максимально быстрая утилизация молодёжи. То есть убили поколение старшее мужчин украинских, убьём поколение младшее. Соответственно, Зеленский выполняет ту задачу, которую в своё время поставил себе Адольф Гитлер по очистке славянских земель от славян для заселения их другими народностями.

Гитлер, видимо, желая лучшего немцев, собирался переселять на нашей территории немцев. Кого собирается переселять Зеленский, неясно, но скорее всего каких-то разноцветных персонажей. Ну, потому что уже об этом активно говорят. Не знаю, может Андрею Борисовичу [Ермаку] нравятся черненькие, может это их какая-то сексуальная фантазия.

Вот для меня это непонятно, но понятно одно – они уничтожают Украину для того, чтобы очистить так как стройплощадку, построить новое здание. Называйте это новым Иерусалимом, новым Бангладеш, новой Палестиной, как угодно. Но украинцев здесь при таком президенте, при таком подходе не будет. Потому что не будет молодежи, которая сможет следующее поколение украинцев воспроизвести», – заявил Дубинский.

 

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