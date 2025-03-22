Зеленский согласился на выборы, а русские не пойдут на Лондон – о чем говорили Стив Уиткофф и Такер Карлсон

Сергей Рыжов.  
22.03.2025 08:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 914
 
Война, Выборы, Дзен, Политика, Россия, СМИ, США, Украина


У Владимира Зеленского якобы согласились провести на Украине выборы президента. Об этом сообщил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью правоконсервативному политкомментатору и подкастеру Такеру Карлсону.

«Да, они состоятся. Они уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут», – заявил представитель Трампа.

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У Владимира Зеленского якобы согласились провести на Украине выборы президента. Об этом сообщил спецпредставитель...
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По словам Уиткоффа, руководство Украины также признало, что их страна не станет членом НАТО. Более того, присоединения Украины к альянсу не произойдет и после завершения конфликта.

Уиткофф развеял также популярные на Украине и поддерживаемые ее пропагандистами опасения, что Путин «не остановится на достигнутом» и ему якобы нужна вся Украина.

«Россиянам не нужно поглощать Украину. Они получили то, что хотели. Они вернули эти пять регионов. У них есть Крым и они получили то, что им нужно. Зачем им еще что-нибудь?», – говорит Уиткофф Карлсону.

«Новые регионы России» Уиткофф назвал «самой большой проблемой в этом конфликте»:

«Я думаю, что самая большая проблема в этом конфликте — это так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два других. Они русскоговорящие. Там были референдумы, где большинство людей указало, что хочет быть под российским правлением. Я думаю, что это ключевой вопрос конфликта. Это первое, что нужно решить. И знаете, никто не хотел об этом говорить. Это «слон в комнате» (означает очевидную проблему или тему, которую все игнорируют или избегают обсуждения, хотя она важна – ПН.). Но сейчас мы ведем очень положительные разговоры», – заявил спецпосланник Трампа.

Еще одним таким «слоном в комнате» переговорщик назвал конституционные вопросы на Украине – «относительно того, чем они могут уступить, когда речь идет о потере территорий».

«Россияне фактически контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что эти территории русские? Сможет ли Зеленский выжить политически, если он это признает? Это главный вопрос конфликта».

Человек Трампа четко обозначил пределы американской вовлеченности в украинский сюжет:

«Я думаю, что мы должны получить справедливое соглашение для Украины. Но мы не можем позволить этой стране вовлечь нас в Третью мировую войну. И это не моя политика. Это политика президента Трампа».

Оба (и Карлсон и его собеседник) выразили недоумение нынешней антироссийской истерикой Европы.

«Тогда что происходит, если можно спросить, что, черт возьми, происходит с Европой? Например, Кир Стармер говорит, что мы отправим британские войска, тогда как вся их армия меньше Корпуса морской пехоты США. Страна экономически приходит в упадок. Все те страны экономически приходят в упадок. О чем они думают? Что это такое? Это поза? Это демонстрация?»

На этот вопрос Такера Карлсона Стив Уиткофф лал такой ответ:

«Ну, я думаю, это сочетание позы и демонстрации, а также упрощенности. Думаю, существует эта идея, что все должны быть как Уинстон Черчилль. Что россияне собираются маршировать через всю Европу. Я считаю это абсурдным, кстати. У нас есть такая вещь, как НАТО, которой не было во время Второй мировой войны».

«Вы думаете, что россияне хотят пройти по Европе? Мне кажется, зачем бы им это было нужно? Я бы не желал эти страны. Почему бы они этого хотели?», – спросил у посланника Трампа Карлсон.

«На 100% нет. Это абсурд», – ответил Уиткофф.

Из других интересных заявлений Уиткоффа – рассказывая о хороших отношениях президентов России и США он вспомнил, как Путин пошёл в церковь помолиться за Трампа после покушения против последнего прошлым летом.

Президент России, по словам Уиткоффа, также заказал портрет Трампа у известного художника и передал его в Вашингтон. По его словам Трамп был тронут подарком.

Встреча Путина и Трампа, по его словам, может состояться в ближайшие несколько месяцев, а вот договор о прекращении огня в Черном море может начать действовать уже на следующей неделе. В целом, по мнению Уиткоффа, называть последние телефонные переговоры Трампа и Путина неудачными — «это абсурд».

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