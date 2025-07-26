Украинскому командованию безразлично, сколько жизней солдат ВСУ будет загублено в намечающемся Покровском котле.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ сражаются до последнего. Они бьются сколько могут, зубами держатся. Командование не дает никаких разрешений на отход даже в самом сложном положении. Это просто пример того, как себя ведут ВСУ в моменты, когда даже в полуокружении находятся. А Покровск, Мирноград уже сейчас в полуокружении. И это всё будет усугубляться, и всё больше и больше будет смыкаться края этого мешка.

И тем не менее, вы видите, как они держались в Великой Новоселке и во многих других местах. То есть стояли сколько могли. И здесь будет то же самое. Я думаю, что идея размена людей на территории на самом деле командованию Украины чужда. Идея о том, что можно неравноценные вещи разменять, не канает. То есть можно либо вещи, которые в одних и тех же единицах измеряются, квадратные метры на квадратные метры или там жизни на жизни. А вот жизни на квадратные метры – не приживается», – сказал Ширяев.