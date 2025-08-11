Зе-гонцы осадили кабинеты в Вашингтоне – «но проблема, что Трамп никого не слушает»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Украина откажется выполнять решения, принятые на Аляске, отношения между Киевом и Вашингтоном вновь обострятся.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Фабрики новостей» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (иноагент, внесен реестр экстремистов).

Ведущая поинтересовалась, что происходит, если Украина отвергнет договоренности, достигнутые на предстоящей встрече Трампа и Путина, в частности обмен территориями.

«Плохо происходит. Происходит новая ссора между Соединенными Штатами и Украиной. США в этой ситуации опять перевернутся и окажутся на пророссийской стороне, будут строить какой-то бизнес с россиянами, снимать со своей стороны санкции», – прогнозирует Пономарев.

По его словам, зависимость Украины от США в последнее время снизилась

«Но все равно это и разведданные данные, и большое влияние в мире. Для Украины, конечно, ситуация будет крайне неприятная. Сейчас делается все возможное, чтобы Украина не попала в ситуацию, когда возникает бумага, которую не может подписать», – тревожится экстремист.

Он утверждает, что глава ОП Украины Андрей Ермак проводит встречи в Вашингтоне, чтобы «на техническом уровне сформировать эшелон обороны, чтобы не дать возможность согласиться с тем, что потом невозможно выполнить»