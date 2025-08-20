Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подельников Зеленского ждёт народная расправа за то, что они разворовывают крупную часть бюджета страны.

Об этом в эфире экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Перед войной слуги» не проголосовали за мобилизацию. Хотя в войну любой президент начинает с мобилизации, и у Зеленского было 250 тысяч подготовленных резервистов. А теперь они удивляются – как так, левый берег захватили за пять дней. А уже во время войны мы часто слышим, что «слуги» зарабатывают 30% отката на производстве военной техники. Крадут из кармана Минобороны. А что такое воровство 30%, например, на дронах? Боец украинской армии вместо трёх дронов получит два. И у него на треть меньше шансов», – сказал Луценко.