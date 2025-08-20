Зе-банда разворовывает уже треть военного бюджета – Луценко
Подельников Зеленского ждёт народная расправа за то, что они разворовывают крупную часть бюджета страны.
Об этом в эфире экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Перед войной слуги» не проголосовали за мобилизацию. Хотя в войну любой президент начинает с мобилизации, и у Зеленского было 250 тысяч подготовленных резервистов. А теперь они удивляются – как так, левый берег захватили за пять дней.
А уже во время войны мы часто слышим, что «слуги» зарабатывают 30% отката на производстве военной техники. Крадут из кармана Минобороны.
А что такое воровство 30%, например, на дронах? Боец украинской армии вместо трёх дронов получит два. И у него на треть меньше шансов», – сказал Луценко.
«Но никакой конверт не перекроет страх от ответственности. Потому что эти ребята, которых не мобилизовали до войны, вернутся, и вспомнят об отсутствии подготовки и воровстве.
И никакие конверты им уже не помогут. Будут просто приходить, и разбираться с теми, из-за кого все наши кладбища усеяны флагами», – подытожил он.
