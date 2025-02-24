Западная коалицияя терпит поражение на Украине. США спешат выйти из числа проигравших

Президент США Дональд Трамп понимает, что конфликт на Украине проигран Западом.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать, война уже проиграна западной коалицией. Все, что интересует Дональда Трампа, чтобы он не был в коалиции проигравших. Вот это очень нужно понимать, простую вещь – война в любом случае проиграна. Трамп это понимает. Ну, и чисто как девелопер, его бизнес-логика решает классическую американскую задачу, которую американцы решают всегда в таких моментах. Они запускают бизнес-проект, если он удобный, приносит прибыль, приносит больше выгоды, и он на стороне победителя, они в нем продолжают участие. Если проект становится убыточным, или война становится проигранной, американцы из него выходят. Это было не только во Вьетнаме. Это было с огромным количеством американских союзников в третьем мире…

Тем более, с точки зрения Трампа, это не его война, это не война даже Америки, это война властной группировки, которая является его политическим врагом. И сейчас последнее, что он хочет – принять это наследие и оказаться в лагере проигравших. Страшная тайна заключается в том, что не то, что Украина проиграет без американской помощи, Украина проиграет и с американской помощью. И все, что хочет сделать Дональд Трамп, чтобы поражение было без него. Чтобы он был не в лагере проигравших, а как минимум в лагере миротворцев», – заявил Щелин.