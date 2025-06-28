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Страны западного блока готовятся в течение пяти лет организовать экономическую блокаду России и дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среднесрочная цель Запада – до 5 лет, я думаю, до 30-го как раз года, и даже появлялась такая информация, организовать купирование и значительное ограничение углеводородного экспорта России. Для этого блокирование наших коммуникаций на Балтике, в Арктике и нашего углеводородного экспорта на Черном море, здесь особенно французы активничают. Плюс работа по самым разным сепаратизмам, работа по самым разным конфессиональным конфликтам внутри России, раскачивание ситуации. Опять же, как на крайне левом, так и на крайне правом фланге», – сказал Павлив.

При этом он подчеркивает, что в этом сценарии Украина обречена.