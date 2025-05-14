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Страны ЕС должны сильно сократить количество российских дипломатов, а тем кто останется – ограничить передвижение.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил известный своим пристрастием к алкоголю польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор форума попросила прокомментировать «вмешательство» России в польские выборы.

«Россия ведет гибридную войну, которая заключается не только в блокировке веб-страниц. Я имею в виду масштабные атаки на государственные учреждения, больницы, которые, конечно, могут привести к трагическим последствиям. Это также переправка мигрантов через белорусско-польскую границу в ЕС. Это также поджоги. Они пытались провести не совсем бомбы, а легковоспламеняющиеся вещества на борту грузовых самолетов, что могло привести к катастрофическим последствиям для гражданского транспорта. И, конечно, есть шпионаж и убийства», – клеветал польский министр.

Он похвастался, что уже выслал много российских дипломатов и закрыл одно консульство РФ, и призвал продолжать такую практику.