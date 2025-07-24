За время СВО Зеленский научился быть «профессиональной жертвой»
Владимир Зеленский за время полномасштабного конфликта приобрёл уверенность, что Украине все должны, причем самому можно не делать даже элементарных вещей.
Об этом на канале украиснкого блогера-иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы постоянно слышим, что президент Зеленский требует сделайте то, сделайте это, Украине нужно то, нужно это. А у меня вопрос. Стыдно сказать, а укрепления кто мешает выкопать? И куда деваются деньги на укрепления? Неужели это тоже Трамп должен выкопать, или неужели это Путин виноват, что они, мягко говоря, не всегда и не все в порядке?
Обратите внимание, что когда вы становитесь профессиональной жертвой и на этом капитализируете, на этом строите свой имидж, то все виноваты, все должны, все вам чем-то обязаны. Но а как насчёт выкопать укрепления?» – недоумевает Латынена.
В свою очередь, Александр Шелест очень проникся услышанным.
«У нас ведь как говорят? Укрепления – это прошлый век, оборона мобильная, лисьи норы. Вот, лисью нору выкопал солдатик, туда спрятался от дрона, и всё, и хорошо. Поэтому и не хотят солдаты идти в эти окопы, траншеи, эти все линии, укрепления, фортификации. Это на полном серьёзе рассказывает нам военный эксперт – один и второй – по телемарафону», – иронизирует ведущий.
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