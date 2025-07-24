За время СВО Зеленский научился быть «профессиональной жертвой»

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Владимир Зеленский за время полномасштабного конфликта приобрёл уверенность, что Украине все должны, причем самому можно не делать даже элементарных вещей.

Об этом на канале украиснкого блогера-иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы постоянно слышим, что президент Зеленский требует сделайте то, сделайте это, Украине нужно то, нужно это. А у меня вопрос. Стыдно сказать, а укрепления кто мешает выкопать? И куда деваются деньги на укрепления? Неужели это тоже Трамп должен выкопать, или неужели это Путин виноват, что они, мягко говоря, не всегда и не все в порядке? Обратите внимание, что когда вы становитесь профессиональной жертвой и на этом капитализируете, на этом строите свой имидж, то все виноваты, все должны, все вам чем-то обязаны. Но а как насчёт выкопать укрепления?» – недоумевает Латынена.

В свою очередь, Александр Шелест очень проникся услышанным.