Выход к границе Днепропетровской области: разбор полетов

Вчера появились кадры выхода ВС РФ на государственную границу в районе Днепропетровской области, что стало поводом жарких споров в российских и украинских военных источниках.

Соответствующее видео опубликовал телеведущий Владимир Соловьев, отметивший, что сделали это бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На ролике можно увидеть нескольких бойцов с флагом России в поле, рядом с ними – пикап, запутавшийся в колючей проволоке.

В российских пабликах новость ожидаемо вызвала бурную радость, украинская сторона бросилась опровергать.

«Это – фейк! И эта «новость», и якобы ее иллюстрирующее фото. Они не соответствуют действительности. Но умышленно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию. Не ведитесь на провокации. Доверяйте только официальным источникам», – написал гауляйтер Днепропетровщины Сергей Лысак.

В ряде тг-каналов, которые ведут ВСУшники, не были столь однозначно, делая упор на том, что это не имеет особого значеня.

Вражеский ресурc Deep State приводит свою версию.

«Пикап принадлежит украинским бойцам, которые ночью просто запутались в егозе, а с утра русня добежала туда и начала фоткаться. А произошло это в районе населенного пункта Троицкое, как сообщают нам бойцы», – пишет ресурс.

Утверждается, что фотографировавшиеся с флагом бойцы потом были убиты. При этом Deep State в подтверждение публикует скрин видео с трупом.

Впрочем, верифицировать по этим кадрам точку не представляется возможным.

Как бы то ни было, но враг подтвердил факт выхода (пусть и временного) на границу.

Российский военный блогер Юрий Подоляка критикует действия ВС РФ.

«Между тем наши парни их 90-ой танковой действительно туда вышли и сделали это фото. Но к сожалению в рамках не штурмовых действий с задачей закрепиться, а в рамках чисто пиар-акции. На отходе все они к сожалению погибли. Причем такой результат был предсказуемым. И лично я не понимаю, зачем это делать? Хоть убейте не понимаю. Просто взяли и положили несколько человек ради фотографии. Как по мне это не правильно. Правильно было бы штурмануть посадку южнее (где наши части уже находятся на расстоянии менее километра) и уже развернуть флаг на занятой позиции», – написал Подоляка.

В свою очередь российский осинтер Анатолий Радов, который находится в контакте с российскими бойцами и карты которого, по нашему мнению, являются одними из наиболее точных, Подоляку опровергает.

«Просто дичь. Юра сильно опоздал с новостью, но просто подать её последним не в его характере. Поэтому он придумывает, что ребята, которые продемонстрировали флаг на границе – погибли. Это ложь, ребята живы. К сожалению, командование дивизии не отреагирует на эту ложь. Но просто задумайтесь – я опоздал с новостью, похороню ребят, скажут, какой я правдоруб… Кстати, вот, где реально такое было – Торское. Но, как я и писал ранее, Юра это делает не по факту, а для хайпа и чтобы показать себя правдорубом. Выдумать для этого инфоповод для него не проблема», – пишет Радов.

Кстати, Торское на Краснолиманском направлении, которое было объявлено освобожденным, по словам Радова, контролируется нашими лишь на треть.

Пока можно сделать вывод, что в Днепропетровскую область ВС РФ пока не зашли, хотя и близки к этому. До государственной границы здесь на разных участках остается пройти 1 – 3 километра.