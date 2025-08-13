ВСУшник о прорыве фронта: «Вы охренеете от наступающего звиздеца»
ВСУ катастрофически не хватает резервов: прорывы фронта приходится купировать оголением других участков, где все начинает сыпаться.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на канале «Альфа и Омега» заявил украинский военный с позывным «Историк».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По его словам, каждый километр продвижения русских – «это приближение к какой-то агломерации».
«И если это всё ляжет одномоментно или возьмётся под контроль, то будет такой звиздец, не было с самого начала крупно крупномасштабной войны 2022 году. Вы охренеете от того уровня проблем, который у нас начнётся. То есть, если не решить проблему с дырявыми, которые сыплются, ну так они [русские] так и будут продвигаться», – сказал «Историк».
Он коснулся ситуации на Сумском направлении, отметив, что рано радуются с украинской стороны.
«Очень рано. Я знаю там нюансы и проблемы. И там, чтобы противнику сейчас дубль два сделать, осталось совсем немножко. И с одного из важных направлений сняли [и перебросили на сумское] бригаду боеспособную. Чем заткнули? Естественно, какой-то шляпой. И всё там посыпалось. Ура, там сейчас продвигаются. Это же явная проблема, провал управления, провал подготовки. Получается – нам, чтобы перекрыть какое-то направление, нужно снять с другого боевое подразделение, потрепанное в боях, и направить его купировать прорыв фронта, оголив здесь. И там все посыпалось», – сокрушается ВСУшник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: