ВСУ перенимают российскую тактику скоростного десанта

Максим Столяров.  
29.03.2025 17:38
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Благодаря высокой скорости проведение наступления на квадроциклах становится всеобщей реальностью войны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря высокой скорости проведение наступления на квадроциклах становится всеобщей реальностью войны. Об этом в...

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«Что самое главное при том массовом применении фпв-дронов, почему российские войска стали первыми применять малые средства механизации – это квадроциклы, это мотоциклы, мопеды. Это в первую очередь стремление рассредоточиться по полю, но и в то же время как можно быстрее проскочить территорию серой зоны, чтобы не попасть под обстрел, под удар противника», – сказал Ширяев.

Он подчеркнул, что несмотря на первоначальную иронию и даже вражескую критику, метод оказался очень эффективным.

«И очень много было иронии по этому поводу у западной прессы. Мне это высказывали журналисты, но сейчас мы совершенно точно видим, что украинцы, ведя наступление на территории Белгородской области, развивали наступление на квадроциклах.

Точно так же, как российская армия. Всё, они пришли к этому уже. То есть, будем считать, что эта тактическая инновация апробирована с двух сторон. Поэтому вот эта скорость, с которой войска проскакивают и необходимо сосредоточиваться, она определяет количество десанта», – подытожил эксперт.

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