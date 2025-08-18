Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский отчаянно пытается создать иллюзию, что Украина ещё может воевать, но у ВСУ уже нет сил сдерживать российскую армию.

Об этом на канале «Breaking News» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война Украины, которая является опосредованной войной Вашингтона против России, проиграна. Текущие события прискорбны: русские наступают на нескольких направлениях. Да, все еще идут бои в окружении, где остались очаги сопротивления. Но русские наступают, сопротивление украинцев невелико. Потому что большинство украинских солдат погибло. А те, кто еще воюет, за редким исключением, это старики и подростки», – сказал Макгрегор.