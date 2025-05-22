Вместо Стамбула – Ватикан: западные СМИ активно продвигают тему новых переговоров

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Wall Street Journal пишет, что Дональд Трамп в частной беседе с европейскими лидерами сообщил им, что Владимир Путин не готов завершать войну с Украиной, поскольку российский президент считает, что побеждает в ней.

«В ходе телефонного разговора в понедельник президент Трамп сказал европейским лидерам, что Владимир Путин не намерен прекращать войну на Украине, потому что считает, что он побеждает, по словам трех человек, знакомых с содержанием разговора», – говорится в публикации.

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Это признание соответствовало тому, что европейские лидеры давно думали о Путине, но впервые услышали от Трампа, добавляет издание.

Утверждается, что в телефонном разговоре в понедельник, о котором идет речь, участвовали Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Джорджа Мелони и Урсула фон дер Ляйен.

«Это было отчасти кульминацией европейского дипломатического наступления, начатого примерно 10 дней назад с целью заставить Трампа оказать давление на Путина. Хотя в конечном итоге эти усилия привели к тому, что Трамп отказался вводить дополнительные санкции, как того ожидали европейцы», – говорится в материале.

Эта ситуация, продолжает американская газета, помогла всем, включая Трампа, понять позицию Путина — на данном этапе он не готов прекратить боевые действия. А европейцам это помогло осознать, что теперь поддержка Украины в основном зависит от них. По словам источников, европейцы не верят, что администрация Трампа прекратит экспорт оружия на Украину, пока за него будут платить Европа или Киев.

Издание также подтверждает информацию других СМИ, что Трамп вскоре направит госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Кита Келлога на переговоры в Ватикане. Переговоры в Ватикане, как ожидается, начнутся в середине июня. По словам одного из участников разговора, Трамп не стал давать четких обещаний относительно роли США на этих переговорах.

При этом, отмечает газета, некоторые европейские лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре в понедельник, настаивали, что результатом любых переговоров в Ватикане должно быть безусловное прекращение огня.

Но Трамп снова возразил, заявив, что ему не нравится термин «безусловное». Он сказал, что никогда не использовал этот термин, хотя употребил его, призывая к 30-дневному прекращению огня в своем посте на платформе Truth Social 8 мая. В конце концов европейцы согласились отказаться от своего требования.

Издание отмечает, что дипломатическое наступление Европы, направленное на то, чтобы заставить Трампа оказать давление на Россию, усилилось, когда в начале этого месяца к власти в ФРГ пришел консервативный канцлер Мерц.

Мерц, по оценке газеты, готов активнее противостоять Путину, чем его левый предшественник Олаф Шольц.