Вчерашние удары по аэродромам стратегической авиации – это еще лайтовый вариант украинской провокации.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них в запасе есть гораздо более страшные вещи. Давайте не будем об этом забывать. Какие? Ну, подождите. Мы перед переговорами все говорили, они пойдут на любые провокации, но любые провокации могут быть совершенно страшными. Причем они же не жалеют ни чужих, ни своих.

Ну, начиная от подрывов атомных электростанций и заканчивая массовыми терактами с большим количеством жертв в России. Подрывы, отравление канализации, питьевой воды и прочего. К сожалению, арсенал большой до тех пор, пока это гнездо террористическое не будет уничтожено, в буквальном смысле этого слова, выжжено.

До тех пор эти щупальца будут ползать по нашей стране и готовить новые теракты. Поэтому, с одной стороны, атака на военные объекты, это еще, – не кидайте в меня помидоры, – но это еще лайтовый вариант. Мы потеряли железо, а не людей», – заявил Казаков.