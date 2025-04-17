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Украинцы должны благодарить Бога за войну.

Об этом в эфире «РБК Украина» заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14 (запрещена в РФ), замком полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая сказала, что РФ на Украине разброд якобы из-за того, что позволяли говорить по-русски и читать и русские книги.

«Нам нужно лет на 30 сделать жесткий проукраинский тоталитарный режим патриотический, чтобы люди боялись. Да, это не популярное решение, народ будет не доволен, но возможно только таким способом их можно перевоспитывать», – считает ведущая.

Карась её идею поддержал.

«Современная планета, она не демократичная, она авторитарная, и наши люди должны понимать, в каком мире живут. А после 2022 года мир перешёл в состояние анархии. Рядовой гражданин – мирная барашка, которую все будут стричь», – сказал националист.

По его мнению, население должно радоваться войне.