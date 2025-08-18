В Ирландии жалуются, что Путин «всё-таки перевернул» Трампа на Аляске
После встречи на Аляске, президент США Дональд Трамп перестал требовать безоговорочного прекращения огня.
Об этом профессор Дублинского университета Скотт Лукас заявил в интервью «Таймс Радио», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«После встречи с Путиным Трамп не сказал ничего существенного. Это интересно, потому что Трамп обычно любит говорить, а тут – никаких вопросов даже от его дружелюбных репортеров.
И он уходит через 12 минут после пресс-конференции. Путин возвращается в Россию, а Трамп пытается придумать, как ему надуть щеки», – сказал Лукас.
«Я думаю, на этой встрече Трамп настаивал на прекращении огня и на том, что Россия должна прекратить свои атаки на мирных жителей Украины. Слава богу, он не сдался и не сказал, что принимает все требования России.
Но Путин перевернул его так, что прекращение огня больше не является приоритетом, и Трамп больше не говорит об ужесточении санкций против Москвы», – подытожил профессор.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: