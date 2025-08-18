В Ирландии жалуются, что Путин «всё-таки перевернул» Трампа на Аляске

Максим Столяров.  
18.08.2025 23:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 196
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


После встречи на Аляске, президент США Дональд Трамп перестал требовать безоговорочного прекращения огня.

Об этом профессор Дублинского университета Скотт Лукас заявил в интервью «Таймс Радио», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После встречи на Аляске, президент США Дональд Трамп перестал требовать безоговорочного прекращения огня. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«После встречи с Путиным Трамп не сказал ничего существенного. Это интересно, потому что Трамп обычно любит говорить, а тут – никаких вопросов даже от его дружелюбных репортеров.

И он уходит через 12 минут после пресс-конференции. Путин возвращается в Россию, а Трамп пытается придумать, как ему надуть щеки», – сказал Лукас.

«Я думаю, на этой встрече Трамп настаивал на прекращении огня и на том, что Россия должна прекратить свои атаки на мирных жителей Украины. Слава богу, он не сдался и не сказал, что принимает все требования России.

Но Путин перевернул его так, что прекращение огня больше не является приоритетом, и Трамп больше не говорит об ужесточении санкций против Москвы», – подытожил профессор.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить