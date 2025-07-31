В Европе говорят «Россия», а подразумевают «Китай»

Елена Острякова.  
31.07.2025 11:21
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Китай, Политика, Россия


Многие европейские политики считают, что вводя санкции против России, они так борются с ростом экономического влияния Китая.

Об этом заведующая отделом стратегических инициатив Европейского центра исследований в области безопасности имени Джорджа К. Маршалла Валбона Зенели заявила  в  Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие европейские политики считают, что вводя санкции против России, они так борются с ростом...

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«В Италии некоторые политики, которые настаивают на ужесточении санкций против России, связывают это с Китаем, потому что итальянская общественность видит в Китае больше экономического риска, чем в России. На в некоторых странах связь Китая и России помогло создать антизападный нарратив», – отметила эксперт.

По ее данным с 2021 года экономика Китая превзошла европейскую

«Исторически и экономически Китай и Россия странные союзники, но у них есть общая антиамериканская и антизападная позиция. Вот почему они нужны друг другу в этой игре», – говорит аналитик.

Он напомнила, что Китай предлагал свой мирный план по Украине.

«Даже до 2014 года китайцы были заинтересованы в хороших экономических и торговых отношениях с Украиной. Они рассматривают восстановление Украины как возможность для китайских компаний двигаться вперед. Мы должны это учитывать», – резюмировала Зенели.

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