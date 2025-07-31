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Многие европейские политики считают, что вводя санкции против России, они так борются с ростом экономического влияния Китая.

Об этом заведующая отделом стратегических инициатив Европейского центра исследований в области безопасности имени Джорджа К. Маршалла Валбона Зенели заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Италии некоторые политики, которые настаивают на ужесточении санкций против России, связывают это с Китаем, потому что итальянская общественность видит в Китае больше экономического риска, чем в России. На в некоторых странах связь Китая и России помогло создать антизападный нарратив», – отметила эксперт.

По ее данным с 2021 года экономика Китая превзошла европейскую

«Исторически и экономически Китай и Россия странные союзники, но у них есть общая антиамериканская и антизападная позиция. Вот почему они нужны друг другу в этой игре», – говорит аналитик.

Он напомнила, что Китай предлагал свой мирный план по Украине.