«Устроили свинство». Мединский подтвердил – Украина отказывается забирать тела погибших ВСУшников

Михаил Рябов.  
07.06.2025 15:00
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Украина


Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил появившиеся накануне в СМИ сведения о том, что Украина отказывается забирать тела погибших ВСУшников, которые Россия доставила к границе в соответствии со стамбульскими договоренностями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах  в район обмена. Остальные на подходе… Однако, украинская сторона неожиданно   перенесла на неопределённый срок и приемку тел, и обмен военнопленными», – сообщил Мединский.

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Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил появившиеся накануне в СМИ сведения о том, что...

Военкор Сергей Шилов поясняет:

«По-человечески нынешняя власть на Банковой вести себя не может. Даже тела своих павших без скандала забрать – это для нее недостижимо. Нужно устроить свинство.

Забрать тела у русских – это же надо и гроши платить родственникам, и медийно ударить внутри украинского общества может. Проще просто отказаться от своих солдат и офицеров – нет их, пропали. И дело с концом».

Политолог Николай Стариков соглашается, что режиму Зеленского просто невыгодно принимать тела погибших.

«Это разрушит его миф о маленьких потерях армии Украины. Сразу 6000 погибших, и притом почти исключительно из Курской области – это катастрофа для пропаганды. Это будет стоить 1.8 млрд долларов выплат семьям погибших».

Член совета по правам человека Марина Ахмедова предлагает:

«В этой ситуации помогла бы публикация списков погибших. Пока это безликая масса – 6 тысяч человек – а когда с именами, с фамилиями, то сразу у всех есть мамы, папы, жены, дети. И все они понимают, что Зеленский не захотел по-человечески погребать их родного человека, на годы оставил в холодильнике».

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