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Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил появившиеся накануне в СМИ сведения о том, что Украина отказывается забирать тела погибших ВСУшников, которые Россия доставила к границе в соответствии со стамбульскими договоренностями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. Остальные на подходе… Однако, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределённый срок и приемку тел, и обмен военнопленными», – сообщил Мединский.

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Военкор Сергей Шилов поясняет:

«По-человечески нынешняя власть на Банковой вести себя не может. Даже тела своих павших без скандала забрать – это для нее недостижимо. Нужно устроить свинство. Забрать тела у русских – это же надо и гроши платить родственникам, и медийно ударить внутри украинского общества может. Проще просто отказаться от своих солдат и офицеров – нет их, пропали. И дело с концом».

Политолог Николай Стариков соглашается, что режиму Зеленского просто невыгодно принимать тела погибших.

«Это разрушит его миф о маленьких потерях армии Украины. Сразу 6000 погибших, и притом почти исключительно из Курской области – это катастрофа для пропаганды. Это будет стоить 1.8 млрд долларов выплат семьям погибших».

Член совета по правам человека Марина Ахмедова предлагает: