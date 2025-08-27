Укро-дипломат обвинил «морального урода Трампа» в предательстве

Вадим Москаленко.  
27.08.2025 10:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3413
 
Дзен, Политика, США, Украина


Дональд Трамп фактически предал Украину, когда решился на прямые переговоры с Владимиром Путиным. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп фактически предал Украину, когда решился на прямые переговоры с Владимиром Путиным. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Очень неприятным в позиции США оказалось, что они надели наряд посредника. Я просто шокирован. То есть, Украина, которая защищает ценности Запада, демократию и Европу, для США – какое-то образование, к которому они нейтрально относятся!

Я более идиотской фразы придумать не мог, чем вся эта игра Трампа, что они в равной степени дистанцируются от Украины и России. И они будут посредниками», – возмутился Бессметрный.

«Второе – это доверие к рашистской дипломатии и словам Путина. Уже всем понятно, что Путин затягивает ситуацию, и использует эту паузу, чтобы продолжать боевые действия. А Трамп при этом снимает тему предварительного прекращения огня. Они как будто с Луны свалились!

Я уже не говорю, что эта легализация, реанимация фюрера в дипломатическом международном мире, свидетельствует, что Трамп не понимает, что такое международные отношения. Все эти рукопожатия, это за гранью морали, какое-то моральное уродство», – скрежетал зубами бандеровец.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить