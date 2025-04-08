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Киев не должен подписывать сделку по недрам, которую предлагают ей США, без длительных переговоров.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-замглавы МИДа Елена Зеркаль рассказала в интервью обслуживающей Банковую киевской пропагандистке Наталье Мосейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это вопрос того, как ведутся переговоры, как стороны аргументируют свою позицию. Это вопрос не ссор, а дипломатического айкидо. Это часть того, как работает дипломатия. Мы, например, можем предложить стать 53-м штатом США. Давайте заключим соглашение про вступление Украины в Соединенные Штаты, а после этого будем подписывать про минералы. Это была шутка, не волнуйтесь, это несерьезно», – сказала Зеркаль.

Она считает, что украинская делегация должна убедить США в том, что в нынешнем виде сделка по недрам является коммерческим, а не межправительственным соглашением.