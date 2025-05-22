Украина волнами атаковала Москву и город русских оружейников

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Сегодня киевский режим в очередной раз предпринял мощную атаку на тыловые российские регионы.

Один из основных акцентов был сделан сделан на столичном регионе, атаки на который начались еще вчера вечером передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным Минобороны РФ, начиная с 18. 00, до конца вчерашних суток было сбито и подавлено более 100 вражеских дронов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за вчерашний день лишь над Московской областью было зафиксировано 27 БПЛА. В подмосковных аэропортах Внуково и Домодево вводился план «Ковер».

Дроны запускались волнами.

Ночью взрывы были слышны в Тульской, Орловской, Рязанской, Калужской областях.

В Туле, как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, было зафиксировано падение обломков, а один из дронов врезался в крышу многоквартирного дома .

«Также в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице», – написал губернатор.

Он уточнил, что обломки упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник», расположенного на улице Кутузова в Туле.

Напомним, что Тула это город, в котором находится ряд военных предприятий. Пока о каком-либо ущербе информация не поступала.