Украина волнами атаковала Москву и город русских оружейников

Олег Кравцов.  
22.05.2025 08:42
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Москва, Россия, Сюжет дня, Украина


Сегодня киевский режим в очередной раз предпринял мощную атаку на тыловые российские регионы.

Один из основных акцентов был сделан сделан на столичном регионе, атаки на который начались еще вчера вечером передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня киевский режим в очередной раз предпринял мощную атаку на тыловые российские регионы. Один...

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По данным Минобороны РФ, начиная с 18. 00, до конца вчерашних суток было сбито и подавлено  более 100 вражеских дронов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за вчерашний день лишь над Московской областью было зафиксировано 27 БПЛА. В подмосковных аэропортах Внуково и Домодево вводился план «Ковер».

Дроны запускались волнами.

Ночью взрывы были слышны в Тульской, Орловской, Рязанской, Калужской областях.

В Туле, как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, было зафиксировано падение обломков, а один из дронов врезался в крышу многоквартирного дома .

«Также в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице», – написал губернатор.

Он уточнил, что обломки упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник», расположенного на улице Кутузова в Туле.

Напомним, что Тула это город, в котором находится ряд военных предприятий. Пока о каком-либо ущербе информация не поступала.

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